Rai – Venerato su rinnovo Insigne: “C’è una soluzione, non basta un solo incontro” (Di sabato 24 luglio 2021) Ciro Venerato di Rai Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli. Tema principale il rinnovo di Lorenzo Insigne con “la data dell’incontro tra le parti che si avvicina. In ogni caso non basterà soltanto un primo contatto per chiudere la trattativa. Per risolvere la questione servirà che tutti facciano un passo indietro, sia Aurelio De Laurentiis che Lorenzo Insigne. Spalletti ha fatto tutto ciò che era possibile, ora tocca ad altri fare le mosse”. Al momento le parti sono ferme con Insigne che chiede un aumento di ingaggio ed il Napoli che lo nega. Ma presidente e calciatori non si ... Leggi su napolipiu (Di sabato 24 luglio 2021) Cirodi Rai Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli. Tema principale ildi Lorenzocon “la data dell’tra le parti che si avvicina. In ogni caso non basterà soltanto un primo contatto per chiudere la trattativa. Per risolvere la questione servirà che tutti facciano un passo indietro, sia Aurelio De Laurentiis che Lorenzo. Spalletti ha fatto tutto ciò che era possibile, ora tocca ad altri fare le mosse”. Al momento le parti sono ferme conche chiede un aumento di ingaggio ed il Napoli che lo nega. Ma presidente e calciatori non si ...

