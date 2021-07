Ragazzo di 27 anni accoltellato alla schiena in pieno giorno davanti a un ristorante (Di sabato 24 luglio 2021) . Un uomo è stato accoltellato oggi intorno all’ora di pranzo a Roma, zona Ostiense. L’aggressione sarebbe avvenuta alle 13 nel corso di una lite nei pressi di via del Gazometro all’esterno di un ristorante giapponese. Secondo quanto riporta l’agenzia Agi, i responsabili sarebbero due ragazzi. Il ferito è stato portato d’urgenza all’ospedale San Camillo. Un uomo è stato accoltellato oggi intorno all’ora di pranzo a Roma, zona Ostiense. L’aggressione sarebbe avvenuta alle 13 nel corso di una lite nei pressi di via del Gazometro all’esterno di un ristorante giapponese. Secondo quanto riporta l’agenzia Agi, i responsabili ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 24 luglio 2021) . Un uomo è statooggi intorno all’ora di pranzo a Roma, zona Ostiense. L’aggressione sarebbe avvenuta alle 13 nel corso di una lite nei pressi di via del Gazometro all’esterno di ungiapponese. Secondo quanto riporta l’agenzia Agi, i responsabili sarebbero due ragazzi. Il ferito è stato portato d’urgenza all’ospedale San Camillo. Un uomo è statooggi intorno all’ora di pranzo a Roma, zona Ostiense. L’aggressione sarebbe avvenuta alle 13 nel corso di una lite nei pressi di via del Gazometro all’esterno di ungiapponese. Secondo quanto riporta l’agenzia Agi, i responsabili ...

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo anni Chi è Vito Dell'Aquila, prima medaglia italiana a Tokyo 2020 "Ho iniziato a fare Taekwondo ad 8 anni, nel settembre 2008, ero molto timido, perciò mio padre a ... Fuori dalla pedana, un ragazzo come tanti, a cui piace "ascoltare musica, guardare film, serie tv, ...

Diano Marina, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un cancello: morto un 19 enne Tragedia nella notte a Diano Marina dove un ragazzo di 19 anni di Alba è morto in un incidente automobilistico, gli altri quattro occupanti dell'auto sono stati tutti ricoverati in gravi condizioni al Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo la ...

Ragazzo di 27 anni accoltellato alla schiena in pieno giorno davanti a un ristorante Fanpage.it L’incredibile storia dell’esperimento Kentler Nella Germania Ovest degli anni Settanta alcuni bambini furono affidati a una rete di pedofili con l'approvazione dei servizi sociali e di uno stimato sessuologo, racconta il New Yorker ...

Auto contro un cancello, morto villeggiante di 19 anni Incidente a Diano Marina Un turista piemontese di 19 anni, residente ad Alba (Cuneo), è morto in un incidente in auto avvenuto la scorsa notte sul rettilineo di via generale Ardoino, a Diano Marina (Imperia). Altri quattro ra ...

