Raffaella Carrà | il 5 agosto le ceneri arriveranno all’Argentario

Leggi su 361magazine

(Di sabato 24 luglio 2021) L’ultimo viaggio disarà con direzione, luogo scelto da lei personalmente per lasciare le sueA quasi un mese dalla scomparsa di, il 5le suea Monte Argentario, luogo scelto per il riposo. Sin dall’apprensione della notizia della sua morte, si è compreso comeabbia stabilito ogni aspetto che riguardava il dopo. Attenzione sia per come comunicare la dipartita, cura nel decidere su come immaginare le esequie e ...