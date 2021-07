Quell’insopportabile moralismo conformista verso chi non ha fatto ancora il vaccino

Leggi su linkiesta

(Di sabato 24 luglio 2021) Non serve credere che ilsia l’invenzione degli usurai apolidi che vogliono impiantarci sotto pelle il chip globalista per osservare che c’è qualcosa che non va, una piega di smodatezza, un tratto d’isteria millenarista, un riflesso di conformismo fideistico e forsennato, nella pubblica riprovazionechi non si vaccina. Attenzione: qui non si tratta di far questione circa l’obbligo di vaccinarsi, obbligo sulla cui possibile introduzione, persino generalizzata, ciascuno può avere l’idea che vuole. Né è qui in discussione l’adozione di questa o quella misura (per esempio la cosiddetta certificazione verde) rivolta a più o meno surrettiziamente ...