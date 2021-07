Quanti soldi ha guadagnato Luigi Samele con l’argento alle Olimpiadi di Tokyo? Montepremi e cifre (Di sabato 24 luglio 2021) Luigi Samele ha conquistato una spettacolare medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro si è reso protagonista di una meravigliosa cavalcata sulle pedana della capitale giapponese, qualificandosi alla finale dopo aver sconfitto Enrico Berrè ai quarti e il sudcoreano Junghwan Kim in semifinale con una spettacolare rimonta da 6-12. Il pugliese si è poi dovuto inchinare al cospetto del fuoriclasse ungherese Aron Szilagy, al terzo oro consecutivo ai Giochi. Lo sciabolatore italiano può ritenersi più che soddisfatto per il risultato raggiunto nel Sol Levante, anche se rimane un po’ di amaro in ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021)ha conquistato una spettacolare medaglia d’argentodi2021. L’azzurro si è reso protagonista di una meravigliosa cavalcata sulle pedana della capitale giapponese, qualificandosi alla finale dopo aver sconfitto Enrico Berrè ai quarti e il sudcoreano Junghwan Kim in semifinale con una spettacolare rimonta da 6-12. Il pugliese si è poi dovuto inchinare al cospetto del fuoriclasse ungherese Aron Szilagy, al terzo oro consecutivo ai Giochi. Lo sciabolatore italiano può ritenersi più che soddisfatto per il risultato raggiunto nel Sol Levante, anche se rimane un po’ di amaro in ...

