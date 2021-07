Punto per Angelina Jolie contro Brad Pitt: Corte espelle giudice del divorzio (Di sabato 24 luglio 2021) Angelina Jolie ha messo a segno un’importante vittoria nella sua battaglia legale contro l’ex marito e collega Brad Bitt: il giudice che sovrintendeva al divorzio e alle decisioni sulla custodia dei figli è stato espulso da una Corte d’appello della California. Secondo la Corte John W Ouderkirk non ha rivelato sufficientemente i rapporti d’affari con gli avvocati di Pitt. “La violazione etica del giudice Ouderkirk, considerata insieme alle informazioni divulgate sui suoi recenti rapporti professionali con l’avvocato di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021)ha messo a segno un’importante vittoria nella sua battaglia legalel’ex marito e collegaBitt: ilche sovrintendeva ale alle decisioni sulla custodia dei figli è stato espulso da unad’appello della California. Secondo laJohn W Ouderkirk non ha rivelato sufficientemente i rapporti d’affari con gli avvocati di. “La violazione etica delOuderkirk, considerata insieme alle informazioni divulgate sui suoi recenti rapporti professionali con l’avvocato di ...

