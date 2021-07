Puglia, vaccini: aumento di quasi il 132 per cento di prenotazioni rispetto alla media dei giorni precedenti Alcune centinaia di persone hanno partecipato alla protesta di Bari (Di sabato 24 luglio 2021) hanno preso parte alla protesta di Bari circa in trecento. A Lecce in particolare lo hanno fatto i turisti. Anche in altre città d’Italia, oggi pomeriggio, manifestazioni per dire no al green pass. Ma sono in tanti, sempre di più, a prenotare il vaccino anti corona virus. Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: rispetto alla media dei giorni 19-22 luglio, il 23 luglio le prenotazioni per la vaccinazione ... Leggi su noinotizie (Di sabato 24 luglio 2021)preso partedicirca in tre. A Lecce in particolare lofatto i turisti. Anche in altre città d’Italia, oggi pomeriggio, manifestazioni per dire no al green pass. Ma sono in tanti, sempre di più, a prenotare il vaccino anti corona virus. Di seguito un comunicato diffuso dRegionedei19-22 luglio, il 23 luglio leper la vaccinazione ...

