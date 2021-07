Advertising

GoalItalia : 'Dovresti ascoltare tua madre, lei non ti vuole qui. Nemmeno noi!' ?? Il messaggio dei tifosi del PSG a Paul Pogba… - scuroscuroscuro : RT @MatthijsPog: 'Pogba dovresti ascoltare tua madre, lei non ti vuole qui, nemmeno noi'! [Tifosi Psg] - RAttivo : @Luca100celleASR Er PSG sta su un altro pianeta pure i tifosi… cioè nati nel 70 pressoché sconosciuti arrivano l’Ar… - infoitsport : Psg, striscione dei tifosi contro il possibile acquisto di Pogba - Mediagol : PSG, i tifosi contro Pogba: “Tua madre non ti vuole qui, nemmeno noi” -

Ultime Notizie dalla rete : PSG tifosi

Commenta per primo 'Nemo propheta in patria', non c'è pace in Francia per Paul Pogba . Questa mattina alcunidelsi sono schierati chiaramente contro il centrocampista del Manchester United, potenziale acquisto dei parigini, appendendo davanti al centro di allenamento del club francese uno ...delhanno fatto sapere al club il loro disappunto per il possibile arrivo a Parigi di Paul Pogba Paul Pogba non rinnova con il Manchester United e così ilsarebbe partito alla carica ...Il tema Paul Pogba è destinato a diventare un vero e proprio tormentone nelle prossime settimane. Come rivelato da diverse fonti inglesi e francesi, il Psg sta facendo sul serio per Pogba, ma il suo f ...Il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, avrebbe manifestato la propria intenzione di approdare alla corte di Pochettino al Psg.