Advertising

HuffPostItalia : Folla in strada per il Budapest Gay Pride. Proteste contro la legge anti-Lgbt - umanesimo : @JacopoPellegr10 la cosa grottesca è che la madre di calenda è stata una delle leader delle proteste anti-berlusconi - IvonneSosaSanM1 : RT @MediasetTgcom24: Parigi, scontri manifestanti-polizia durante proteste anti Green Pass #greenpass - fisco24_info : Proteste anti-pass, scontri manifestanti-polizia a Parigi: Almeno 161mila i dimostranti in tutta la Francia - giornaleradiofm : Approfondimenti: Proteste anti-pass, scontri manifestanti-polizia a Parigi: (ANSA) - PARIGI, 24 LUG - Tafferugli si… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste anti

I cortei- pass si sono tenuti in tutta la Francia: secondo il ministro degli Interni, sono stati 161.000 i partecipanti, di cui 11.000 a Parigi. . 24 luglio 2021In aggiornamento- pass, scontri manifestanti - polizia a Parigi Tafferugli si sono verificati nel pomeriggio a Parigi tra i manifestanti che avevano partecipato poco prima ai cortei ...Tafferugli a Parigi tra i manifestanti che avevano partecipato ai cortei contro il pass sanitario e la polizia nella zona degli Champs-Elysées. Circa 200 persone hanno eretto barricate e lanciato proi ...Parigi - E' la giornata delle proteste contro il Green pass, non solo in Italia. Anche oltralpe, in Francia, i manifestanti sono scenzi in piazza in tutto il Paese per protestare contro le nuove dispo ...