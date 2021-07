Pro Vercelli, Scienza: "Ecco come fermeremo il Napoli. Insigne? Stravedo per lui!" (Di sabato 24 luglio 2021) Giuseppe Scienza, allenatore della Pro Vercelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della gara odierna contro il Napoli in programma alle 17:30. Ecco quanto dichiarato: "Spalletti? Un punto di riferimento per ogni allenatore. Sarà bello affrontare il Napoli, personalmente ho giocato amichevoli contro gli azzurri quando allenavo il Feralpi Salò, proprio a Dimaro. Era il Napoli di Benitez". "Modulo? Giocheremo con la difesa a tre, ma con il 4-2-3-1 di Spalletti talvolta si incontrano delle difficoltà con il nostro modo di sviluppare ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 luglio 2021) Giuseppe, allenatore della Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kissin vista della gara odierna contro ilin programma alle 17:30.quanto dichiarato: "Spalletti? Un punto di riferimento per ogni allenatore. Sarà bello affrontare il, personalmente ho giocato amichevoli contro gli azzurri quando allenavo il Feralpi Salò, proprio a Dimaro. Era ildi Benitez". "Modulo? Giocheremo con la difesa a tre, ma con il 4-2-3-1 di Spalletti talvolta si incontrano delle difficoltà con il nostro modo di sviluppare ...

