Primo oro per l’Italia a Tokyo Lo conquista il pugliese Vito Dell’Aquila nel taekwondo

(Di sabato 24 luglio 2021)ha vinto la medaglia d’oro nel(cat. 58 kg) ai Giochi di2020. L’azzurro ha superato in rimonta 16-12 il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. E’ la prima medaglia d’oro italiana ai Giochi giapponesi. Una sfida molto combattuta che si è risolta nel finale. Il tunisino parte meglio e passa avanti 5-0, poi un break di 2 punti dell’azzurro che chiude sotto 5-2 ilround. Poi si passa al 7-6 sempre per il tunisino nella seconda frazione, fino al 9-8 che chiude il round. Tutto cambia nel terzo e finale round, dovedopo aver raggiunto l’avversario ...

Coninews : VITO CAMPIONE OLIMPICO ?? Primo trionfo #ItaliaTeam a #Tokyo2020! Vito Dell’Aquila è medaglia d’ORO nei -58 kg di… - Eurosport_IT : PRIMO ORO ITALIANOOOOOOOOOOOOOOO ?????? Vito Dell'Aquila, classe 2000, porta nel medagliere azzurro il primo oro a… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - lucillaA : RT @Coninews: VITO CAMPIONE OLIMPICO ?? Primo trionfo #ItaliaTeam a #Tokyo2020! Vito Dell’Aquila è medaglia d’ORO nei -58 kg di #taekwondo!… - flamanc24 : RT @LucaMarelli72: E primo oro fu nel #taekwondo. Le #Olimpiadi sono soprattutto questo: guardare il punteggio senza capire niente di come… -

A 20 anni è già il numero due del ranking mondiale e Vito a tutta l'intenzione di regalare il primo oro all'Italia. Vito, conosciuto in Nazionale come il ' cavaliere oscuro ', parte subito con ... Dell'Aquila conquista il primo oro dell'Italia: battuto Jendoubi nel taekwondo Entrambi gli atleti sono nati a Mesagne. "Siamo la Jesi del taekwondo. Abbiamo voglia di vincere. Se Vito è più ..."