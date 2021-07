Prime Video, “Gunpowder Milkshake”: data d’uscita, trama e cast (Di sabato 24 luglio 2021) Gunpoweder Milkshake uscirà su Amazon Prime Video verso la fine del mese. Il film racconta la storia di Sam, una giovane sicaria d’élite che dovrà riunirsi a sua madre e la sua confraternita di assassine per salvare una bambina. Scopriamo insieme la data d’uscita, la trama e il cast. Dal 28 luglio 2021 sarà disponibile il nuovo film originale Amazon Prime Video intitolato Gunpoweder Milkshake sulla piattaforma streaming. Il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 luglio 2021) Gunpowederuscirà su Amazonverso la fine del mese. Il film racconta la storia di Sam, una giovane sicaria d’élite che dovrà riunirsi a sua madre e la sua confraternita di assassine per salvare una bambina. Scopriamo insieme la, lae il. Dal 28 luglio 2021 sarà disponibile il nuovo film originale Amazonintitolato Gunpowedersulla piattaforma streaming. Il Articolo completo: dal blog SoloDonna

