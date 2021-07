Prima medaglia Italia: oggi per l’oro nel taekwondo. Olimpiadi maledette nel ciclismo (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug – L’Italia si è assicurata la Prima medaglia alle Olimpiadi di Tokyo. Sarà oro o argento. Nel taekwondo, 58 kg, Vito Dell’Aquila si è difatti qualificato per la finale qualificato sconfiggendo in semifinale l’argentino Lucas Guzman. Alle 14.45 (ora Italiana) Dell’Aquila sfiderà il turco Mohamed Jendoubi. Prima medaglia per l’Italia nel taekwondo. Ma Olimpiadi maledette nel ciclismo Nel ciclismo invece Olimpiadi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug – L’si è assicurata laalledi Tokyo. Sarà oro o argento. Nel, 58 kg, Vito Dell’Aquila si è difatti qualificato per la finale qualificato sconfiggendo in semifinale l’argentino Lucas Guzman. Alle 14.45 (orana) Dell’Aquila sfiderà il turco Mohamed Jendoubi.per l’nel. ManelNelinvece...

