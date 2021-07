Prima medaglia d’oro per l’Italia: Vito Dell’Aquila trionfa nel taekwondo (Di sabato 24 luglio 2021) Vito Dell’Aquila ha vinto la medaglia d’oro nel taekwondo 58 kg a Tokyo 2020. In finale ha battuto il tunisino Jendoubi per 16-12 con una rimonta concretizzatasi negli ultimi secondi di gara. E’ la Prima medaglia d’oro dell’Italia alle Olimpiadi giapponesi. Dell’Aquila si era qualificato alla finale per l’oro del taekwondo, 58 kg, battendo in semifinale l’argentino Lucas Guzman. Contro il tunisino Mohamed Jendoubi, Dell’Aquila combattera’ alle 21.45 ora locale, le 14.45 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 luglio 2021)ha vinto lanel58 kg a Tokyo 2020. In finale ha battuto il tunisino Jendoubi per 16-12 con una rimonta concretizzatasi negli ultimi secondi di gara. E’ ladelalle Olimpiadi giapponesi.si era qualificato alla finale per l’oro del, 58 kg, battendo in semifinale l’argentino Lucas Guzman. Contro il tunisino Mohamed Jendoubi,combattera’ alle 21.45 ora locale, le 14.45 ...

