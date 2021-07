Prima medaglia certa per l'Italia, Vito Dell'Aquila in finale nel taekwondo (Di sabato 24 luglio 2021) Arriva la Prima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vito Dell’Aquila si è infatti qualificato alla finale per l’oro del taekwondo, 58 kg, battendo in semifinale l’argentino Lucas Guzman. Contro il turco Mohamed Jendoubi, Dell’Aquila combatterà alle 21.45 ora locale, le 14.45 Italiane Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) Arriva laper l’alle Olimpiadi di Tokyo 2020.si è infatti qualificato allaper l’oro del, 58 kg, battendo in semil’argentino Lucas Guzman. Contro il turco Mohamed Jendoubi,combatterà alle 21.45 ora locale, le 14.45ne

