Prevale il governismo di Di Maio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prevale governismo

Italia Oggi

E ancora una volta tra i 5 Stellela linea governista di Luigi Di Maio. Il governo non cadrà e anche i grillini si predispongono ai blocchi di partenza per partecipare alla lunga corsa per il ...E ancora una volta tra i 5 Stellela linea governista di Luigi Di Maio. Il governo non cadrà e anche i grillini si predispongono ai blocchi di partenza per partecipare alla lunga corsa per il ...Il green pass all'italiana è passato, entrerà in vigore il 6 agosto, non sarà ferreo come quello francese e soprattutto è stato presentato non con l'abito dell'«uomo solo al comando» indossato in Fran ...