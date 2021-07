Premio “Telesia for Peoples”: attesa per l’esibizione del duo “I Desideri” (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – Cresce l’attesa per la cerimonia spettacolo della consegna del Premio “Telesia for Peoples” che domani sera chiuderà l’ottava edizione della omonima manifestazione promossa dall’associazione italoamericana no profit “Icosit”. Ieri sera, intanto, è stato il saluto di Mons. Giuseppe Mazzafaro (Vescovo della Diocesi Cerreto Sannita – Telese – S. Agata dei Goti) ad inaugurare i lavori dell’evento cui hanno preso parte Mimmo Ragozzino (Presidente “Icosit”), Alessandro Fucci (Presidente Associazione “ALI”, cui è dedicata la manifestazione), Giovanni Caporaso (Sindaco Città di Telese ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – Cresce l’per la cerimonia spettacolo della consegna delfor” che domani sera chiuderà l’ottava edizione della omonima manifestazione promossa dall’associazione italoamericana no profit “Icosit”. Ieri sera, intanto, è stato il saluto di Mons. Giuseppe Mazzafaro (Vescovo della Diocesi Cerreto Sannita – Telese – S. Agata dei Goti) ad inaugurare i lavori dell’evento cui hanno preso parte Mimmo Ragozzino (Presidente “Icosit”), Alessandro Fucci (Presidente Associazione “ALI”, cui è dedicata la manifestazione), Giovanni Caporaso (Sindaco Città di Telese ...

ilvaglio1 : Ufficializzati i vincitori del Premio “Telesia for Peoples” 2021. #Report #TelesiaforPeoples #benevento - vivitelese : Ufficializzati i vincitori del Premio “Telesia for Peoples” 2021 - anteprima24 : ** Ufficializzati i vincitori del Premio “Telesia for Peoples” 2021: domenica sera la cerimonia **… - anteprima24 : ** Telesia For Peoples, la trasmissione #Report si aggiudica il premio radiotelevisivo ** -