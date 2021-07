Preghiera di oggi 24 luglio alla Madonna di Valverde (Di sabato 24 luglio 2021) Gesù e la Madonna apparvero ad un uomo affidandogli un compito assai delicato, ma meno male disobbedì, scopriamo perché. Il 24 luglio 1399 un contadino stava arando il suo campo nei pressi di Rezzato, nel Bresciano, all’ingresso della Valverde. Poco distante da lui c’era una chiesetta dedicata alla Madonna. All’improvviso, senza alcuna apparente ragione, i L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 24 luglio 2021) Gesù e laapparvero ad un uomo affidandogli un compito assai delicato, ma meno male disobbedì, scopriamo perché. Il 241399 un contadino stava arando il suo campo nei pressi di Rezzato, nel Bresciano, all’ingresso della. Poco distante da lui c’era una chiesetta dedicata. All’improvviso, senza alcuna apparente ragione, i L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

matteosalvinimi : Una notizia che ci riempie di tristezza. Oggi il cinema italiano è in lutto per la scomparsa improvvisa, a soli 44… - papaboys113 : Novena a San Leopoldo Mandic per tutti gli ammalati. Oggi, 24 luglio 2021, è il 4° giorno di preghiera… - SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: Novena a San Leopoldo Mandic per tutti gli ammalati. Oggi, 24 luglio 2021, è il 4° giorno di preghiera: Novena a San Leopold… - SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: Oggi 24 Luglio 2021, la Chiesa festeggia i Re Magi. Recita la preghiera agli adoratori del piccolo Gesù - antomodaffari : RT @CiaoKarol: #Novena a San Leopoldo Mandic per tutti gli ammalati. Oggi, 24 luglio 2021, è il 4° giorno di preghiera: -