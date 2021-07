Post: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, innamoratissimi al Giffoni! (VIDEO E FOTO) (Di sabato 24 luglio 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più uniti dopo essersi conosciuti in TV durante il programma presentato da Alfonso Signorini ‘Grande Fratello Vip’! La coppia ha conquistato il cuore dei fan con amore vero e romantici Post condivisi su Instagram. Ecco i Prelemi al Giffoni tra coccole e tenerezze ma non solo! Guarda tutti i L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di sabato 24 luglio 2021)sempre più uniti dopo essersi conosciuti in TV durante il programma presentato da Alfonso Signorini ‘Grande Fratello Vip’! La coppia ha conquistato il cuore dei fan con amore vero e romanticicondivisi su Instagram. Ecco i Prelemi al Giffoni tra coccole e tenerezze ma non solo! Guarda tutti i L'articolo proviene da TenaceMente.com.

