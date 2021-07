Polizia arresta cartomante a Cosenza per estorsione (Di sabato 24 luglio 2021) La Squadra mobile della Questura ha arrestato e posto ai domiciliari a Cosenza una donna di 55 anni, P. L., che svolge l'attività di cartomante, con l'accusa di estorsione aggravata. Vittima del reato ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) La Squadra mobile della Questura hato e posto ai domiciliari auna donna di 55 anni, P. L., che svolge l'attività di, con l'accusa diaggravata. Vittima del reato ...

Ultime Notizie dalla rete : Polizia arresta Polizia arresta cartomante a Cosenza per estorsione La vittima, quando la richiesta di denaro si é fatta più pressante, si é rivolta alla polizia denunciando i fatti. I poliziotti si sono così presentati all'appuntamento concordato tra la vittima dell'...

Operazione Venetic: NCA arresta narcotrafficanti di cocaina ...appartenenti al gruppo criminale nell'ambito di un'operazione a cui hanno partecipato gli investigatori dell'OCP (un'agenzia congiunta della National Crime Agency) e l'Unità del servizio di polizia ...

Polizia arresta cartomante a Cosenza per estorsione - Cronaca Agenzia ANSA Protesta contro lockdown a Sydney e Melbourne, disordini e arresti Migliaia di manifestanti contro il lockdown sono scesi in strada oggi nelle due più grandi città australiane, con diversi arrestati a Sydney dopo violenti scontri con la polizia.

Chiede soldi per “eliminare le negatività”, arrestata cartomante a Cosenza La polizia ha arrestato e posto ai domiciliari a Cosenza una donna di 55 anni, P.L., che svolge l'attività di cartomante ...

