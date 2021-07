PlayStation Plus giochi gratis di agosto | il sito PlayStation li rivela accidentalmente

(Di sabato 24 luglio 2021) Ilufficialehato i titoli gratuiti per gli abbonati PSdi, con palese anticipo e ben lontano da qualsiasi annuncio ufficiale. Ovviamente, la pagina è stata rimossa e i titoli di luglio sono tornati ad essere visibili, ma le prove non mentono. Iti dalla piattaforma sono Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 e Hunter's Arena: Legends, scaricabili dal prossimo 3. Leggi altro...

