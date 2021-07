Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio su Tale e Quale Show, poi parla di Giulia Salemi: “La donna della mia vita” (Di sabato 24 luglio 2021) Carlo Conti ieri ha annunciato il cast di Tale e Quale Show e fra i 10 nuovi concorrenti c’è anche Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino ritroverà al suo fianco Stefania Orlando, con cui ha convissuto circa sei mesi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Beccato al Giffoni da Leggo, Pierpaolo Pretelli ha così commentato in diretta la sua prossima esperienza televisiva. “È ufficiale, parteciperò a Tale e Quale. Sono molto felice. Oggi Carlo Conti ha postato i nomi dei nuovi concorrenti e sono nella lista”. A commentare questo successo ... Leggi su biccy (Di sabato 24 luglio 2021) Carlo Conti ieri ha annunciato il cast die fra i 10 nuovi concorrenti c’è anche. L’ex gieffino ritroverà al suo fianco Stefania Orlando, con cui ha convissuto circa sei mesi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Beccato al Giffoni da Leggo,ha così commentato in diretta la sua prossima esperienza televisiva. “È ufficiale, parteciperò a. Sono molto felice. Oggi Carlo Conti ha postato i nomi dei nuovi concorrenti e sono nella lista”. A commentare questo successo ...

