"Pier Silvio ha deciso". Obiettivo: distruggere "gli sfolla-gente" Concita e Parenzo. Chi gli schiera contro Mediaset da lunedì (Di sabato 24 luglio 2021) "Affondare Concita De Gregorio e David Parenzo". A quanto pare, Pier Silvio Berlusconi si è deciso a lanciare la sfida di agosto a In Onda Estate su La7, e Mediaset sta per varare un palinsesto all-news per tenere aggiornati i telespettatori anche in prima serata. Nicola Porro, Mario Giordano e Paolo Del Debbio sono andati in vacanza? Nessun problema, ci pensa Veronica Gentili. Già lanciatissima con la versione estiva di Stasera Italia, una volta raccolta la fiaccola da Barbara Palombelli, la bella conduttrice non si ferma. "Pare sia tanto ben voluta, al punto che l'editore la vorrebbe ...

