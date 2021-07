Perché il politicamente corretto è la nuova inquisizione (Di sabato 24 luglio 2021) Parlare di «ritorno dell’inquisizione» è a effetto, sì, ma inesatto. Dopo avere scritto diversi libri sulla storia dell’inquisizione, alcuni pubblicati anche all’estero, posso dire che l’inquisizione storica era uno scherzo da prete di fronte a quella attuale politicamente Corretta. Quella interveniva solo su cose gravi e serie, e il più delle volte sul suo stesso personale, cioè preti e monaci (anche oggi una società di propaganda sorveglia quel che i suoi addetti vanno a dire in giro). Garantiva un giusto processo (lo storico Paolo Prodi, fratello di, arriva a sostenere che la moderna procedura garantista sia nata ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 24 luglio 2021) Parlare di «ritorno dell’» è a effetto, sì, ma inesatto. Dopo avere scritto diversi libri sulla storia dell’, alcuni pubblicati anche all’estero, posso dire che l’storica era uno scherzo da prete di fronte a quella attualeCorretta. Quella interveniva solo su cose gravi e serie, e il più delle volte sul suo stesso personale, cioè preti e monaci (anche oggi una società di propaganda sorveglia quel che i suoi addetti vanno a dire in giro). Garantiva un giusto processo (lo storico Paolo Prodi, fratello di, arriva a sostenere che la moderna procedura garantista sia nata ...

