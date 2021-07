Per la prima volta una campionessa italiana di skateboard alle Olimpiadi (Di sabato 24 luglio 2021) La skater Asia Lanzi (foto Anna Catalano) A vederla così, acqua e sapone, con cappellino in testa, occhiali da vista, Tshirt bianca e jeans neri elasticizzati, Asia Lanzi, 19 anni, sembra più una nerd informatica che la campionessa italiana in gara alle Olimpiadi nella nuova disciplina dello skateboard. Forse anche perché nella narrativa collettiva il look degli skater rimanda all’immagine urbana delle periferie newyorkesi tra hip-hop, jeans strappati, sneakers logore e felpe oversize. Uno stile, peraltro, adottato da numerosi brand che l’hanno fatto assurgere a tendenza underground tra i ... Leggi su iodonna (Di sabato 24 luglio 2021) La skater Asia Lanzi (foto Anna Catalano) A vederla così, acqua e sapone, con cappellino in testa, occhiali da vista, Tshirt bianca e jeans neri elasticizzati, Asia Lanzi, 19 anni, sembra più una nerd informatica che lain garanella nuova disciplina dello. Forse anche perché nella narrativa collettiva il look degli skater rimanda all’immagine urbana delle periferie newyorkesi tra hip-hop, jeans strappati, sneakers logore e felpe oversize. Uno stile, peraltro, adottato da numerosi brand che l’hanno fatto assurgere a tendenza underground tra i ...

Ultime Notizie dalla rete : Per prima San Charbel, il santo libanese il cui corpo rimase intatto fino alla beatificazione Ordinato poi sacerdote dell'Ordine Libanese Maronita nel 1859, rimase per 15 anni ad Annaya prima di ottenere il permesso per ritirarsi nell'eremo dei SS. Pietro e Paolo, non lontano dal monastero di ...

Santa Cristina, la martire torturata dal padre per essersi convertita ... il cui nome latino significa 'consacrata a Cristo', fosse nata a Tiro in Fenicia, ma si tratta di un errore dovuto al fatto che la prima 'passio' fu redatta in Egitto e che per indicare la terra ...

Prima casa, il superbonus allunga a trenta mesi i tempi per l'agevolazione Il Sole 24 ORE Pfizer o Moderna, a Rubiera si ottiene il green-pass Camper vaccinale domani sera in piazza: è rivolto a tutti i cittadini dai 18 ai 59 anni. Non serve prenotazione ...

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 luglio Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 luglio. Luna e Marte vi favoriscono con la loro sensibilità ma anche con fascino e lucidità mentale ...

