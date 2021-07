Advertising

ilbassanese : Pensioni, Poste italiane anticipa il pagamento di agosto - CittadinoOnline : Poste: in pagamento le pensioni di agosto - - SabiniaTV : POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI RIETI LE PENSIONI DI AGOSTO IN PAGAMENTO DAL 27 LUGLIO - reggiotv : Poste Italiane comunica che in provincia di Reggio Calabria le pensioni del mese di agosto verranno accreditate a… - TG24info : Provincia – Poste Italiane, il pagamento delle #pensioni a | -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni Poste

Italiane comunica che in provincia di Vicenza ledel mese di agosto verranno accreditate da martedì 27 luglio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una ...Italiane comunica che in provincia di Pisa ledel mese di agosto verranno accreditate a partire da martedì 27 luglio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o ...Per chi ha scelto l’accredito, ritiro possibile dagli ATM Postamat della provincia. Turnazione in ordine alfabetico per chi ritira in contanti negli uffici postali.EMPOLI. Il Comune di Empoli assume personale dipendente a tempo indeterminato. Un risultato importante dopo anni in cui si sono visti solo pensionamenti. Sono stati indetti e pubblicati da una parte u ...