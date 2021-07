Pd: Orlando, 'un nuovo vocabolario e un nuovo patto sociale per tornare a vincere' (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Come costruire la vocazione maggioritaria per sedere al tavolo e costruire un nuovo patto, e poi come si fa quel patto. Sono le condizioni per un passaggio simile a quello che è stato per il successo del '96, sapendo che la storia non si ripete". Lo ha detto Andrea Orlando nel suo intervento all'Assemblea di Radicalità per ricostruire. "La vocazione maggioritaria passa per la ricostruzione anche di un semplice vocabolario che rimetta dei titoli come salario, politica industriale, protezione, redistribuzione. Senza questo non si torna nelle periferie, ci si può ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Come costruire la vocazione maggioritaria per sedere al tavolo e costruire un, e poi come si fa quel. Sono le condizioni per un passaggio simile a quello che è stato per il successo del '96, sapendo che la storia non si ripete". Lo ha detto Andreanel suo intervento all'Assemblea di Radicalità per ricostruire. "La vocazione maggioritaria passa per la ricostruzione anche di un sempliceche rimetta dei titoli come salario, politica industriale, protezione, redistribuzione. Senza questo non si torna nelle periferie, ci si può ...

Advertising

exaequoitalia : ??Siamo felici di presentarvi il nuovo roster di Rocket League?? ??Faranno parte del team Fabio “ToroAltoAtesino” Cor… - Sabrina66099843 : RT @bennyinthesky: @ Manetti Bros. per il nuovo film di Diabolik dovevate chiamare Stefania Orlando, non Miriam Leone - bennyinthesky : @ Manetti Bros. per il nuovo film di Diabolik dovevate chiamare Stefania Orlando, non Miriam Leone - fnpCislIS : RT @FnpCisl: Riforma per l’assistenza degli anziani non autosufficienti: le 5 proposte ai ministri #Orlando e #Speranza da parte del neonat… - polizzi_vito : RT @FnpCisl: Riforma per l’assistenza degli anziani non autosufficienti: le 5 proposte ai ministri #Orlando e #Speranza da parte del neonat… -