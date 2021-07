Pd: Orlando, ‘un nuovo vocabolario e un nuovo patto sociale per tornare a vincere’ (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Come costruire la vocazione maggioritaria per sedere al tavolo e costruire un nuovo patto, e poi come si fa quel patto. Sono le condizioni per un passaggio simile a quello che è stato per il successo del ’96, sapendo che la storia non si ripete”. Lo ha detto Andrea Orlando nel suo intervento all’Assemblea di Radicalità per ricostruire. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Come costruire la vocazione maggioritaria per sedere al tavolo e costruire un, e poi come si fa quel. Sono le condizioni per un passaggio simile a quello che è stato per il successo del ’96, sapendo che la storia non si ripete”. Lo ha detto Andreanel suo intervento all’Assemblea di Radicalità per ricostruire. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

