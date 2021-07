Paura per Demme: sostituito contro la Pro Vercelli, c'è il comunicato del Napoli (Di sabato 24 luglio 2021) Nel corso dell'amichevole organizzata nel ritiro di Dimaro tra Napoli e Pro Vercelli, il centrocampista azzurro Diego Demme è stato vittima di un contatto molto duro al minuto 15' subendo un pestone dall'avversario Comi. Costretto ad uscire per cure mediche più specifiche, il tedesco ha lasciato il campo sorretto dagli uomini dello staff di Luciano Spalletti. Per ora le sue condizioni destano una cauta preoccupazione, seguiranno aggiornamenti. Il Napoli, sul proprio profilo Twitter, ha comunicato che l'infortunio al ginocchio destro di Demme verrà valutato domattina. Programmati, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 luglio 2021) Nel corso dell'amichevole organizzata nel ritiro di Dimaro trae Pro, il centrocampista azzurro Diegoè stato vittima di un contatto molto duro al minuto 15' subendo un pestone dall'avversario Comi. Costretto ad uscire per cure mediche più specifiche, il tedesco ha lasciato il campo sorretto dagli uomini dello staff di Luciano Spalletti. Per ora le sue condizioni destano una cauta preoccupazione, seguiranno aggiornamenti. Il, sul proprio profilo Twitter, hache l'infortunio al ginocchio destro diverrà valutato domattina. Programmati, ...

