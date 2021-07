Paura al Mugello: pilota amatoriale salvo per miracolo. Rianimato in pista (Di sabato 24 luglio 2021) Grande spavento nel corso di una giornata in sella all'interno del circuito toscano del Mugello. Intorno alle 12, dopo essere rientrato ai box con la sua moto, un pilota amatoriale è stato colpito da ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 luglio 2021) Grande spavento nel corso di una giornata in sella all'interno del circuito toscano del. Intorno alle 12, dopo essere rientrato ai box con la sua moto, unè stato colpito da ...

Ultime Notizie dalla rete : Paura Mugello Paura al Mugello: pilota amatoriale salvo per miracolo. Rianimato in pista Grande spavento nel corso di una giornata in sella all'interno del circuito toscano del Mugello. Intorno alle 12, dopo essere rientrato ai box con la sua moto, un pilota amatoriale è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava in pit lane. Il 44enne di Palestrina (Roma) si è ...

