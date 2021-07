Parigi, manifestazioni contro il pass sanitario. Al Trocadero una delle tre iniziative in città, contestato anche l’obbligo di vaccinazione (Di sabato 24 luglio 2021) Diverse migliaia di manifestanti si sono radunati al Trocadero di Parigi, per protestare contro l’estensione del tessera sanitaria e della vaccinazione obbligatoria, a seguito di una telefonata dell’ex numero due del Front National, Florian Philippot. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Diverse migliaia di manifestanti si sono radunati aldi, per protestarel’estensione del tessera sanitaria e dellaobbligatoria, a seguito di una telefonata dell’ex numero due del Front National, Florian Philippot. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Parigi manifestazioni Francia (ma non solo), ancora proteste contro il 'green pass' ll green pass ha fatto scattare ancora proteste in Francia . A Parigi, circa 18.000 persone (suddivise in almeno tre manifestazioni) hanno marciato "per la libertà", contro la certificazione verde Covid e la vaccinazione obbligatoria. Costituito essenzialmente da ...

