Paralimpiadi | allenamenti serrati per la sannita Pasquino

(Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tra un mese, dal 24 agosto al 5 settembre, si svolgeranno ledi Tokyo2020. La delegazione italiana che vi prenderà parte sarà la più numerosa di sempre. Gli azzurri impegnati nella rassegna giapponese saranno infatti 113, con una maggioranza femminile per la prima volta: partiranno infatti 61 atlete e 52 atleti, suddivisi in 16 discipline diverse. Tra di loro sono 8 gli italiani della scherma e tra essi c’è anche la campionessa beneventana Rossana. La spadista e sciabolatricein questi giorni si sta allenando con grande lena e passione presso la palestra dell’Accademia ...

Abbiamo fatto una chiacchierata al telefono, durante una pausa dagli intensia cui si ... la prima gara fatta è stata quella per qualificarmi alle, a giugno 2021, oltre un anno ...Sei uno dei portabandiera alledi Tokyo. Come ti sei sentito quando hai ricevuto la ... Non è così: ti giochi 4 anni di, praticamente tutto in una manciata di secondi in un ...Dietro a una medaglia olimpica ci sono anni di duro allenamento, sudore e dolore. Ma a volte il prezzo del successo è molto più alto.L’albisolese Matteo Orsi, dopo la qualifica a giugno scorso, si sta allenando intensamente per gareggiare alle Paralimpiadi Tokyo 2020. Sono iniziati ormai i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, l’atteso ev ...