Pallanuoto | Tokyo 2021 | inizia il cammino olimpico del Settebello | esordio con il Sudafrica

Advertising

SvSport1 : Tokyo 2020. Pallanuoto. Matteo Aicardi e il Settebello al battesimo olimpico, stanotte alle 3 l'esordio con il Sud… - Riccard62834742 : RT @dariodigennaro: ?? #Tokyo2020 ?? #CIO ?? #pallanuoto #waterpolo ?? #Tokyo ?? #TatsumiWaterpoloCentre ?? #25luglio ? ore 03.00 ????? #ITA ?? #… - zazoomblog : Sudafrica-Italia Pallanuoto maschile streaming gratis e diretta tv RAI 2? Dove vedere Olimpiadi Tokyo 2020 -… - Salvucc20278465 : RT @dariodigennaro: ?? #Tokyo2020 ?? #CIO ?? #pallanuoto #waterpolo ?? #Tokyo ?? #TatsumiWaterpoloCentre ?? #25luglio ? ore 03.00 ????? #ITA ?? #… - SalernoSport24 : ??? Vincenzo Dolce, la piscina olimpica ti aspetta. #Sport #Pallanuoto #Olimpiadi -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Tokyo

MAM-e

...Corsi 18.45 REAZIONE A CATENA Game Show 20.00TG1 TELEGIQRNALE/20.30 TECHETECHETÈ 21.25 THE VOICE SENIOR con Antonella Clerici Programmi Tv su Rai 2 6.00 OLIMPIADI DI2020 7.00F: ...Altra giornata ricca di appuntamenti per gli italiani impegnati alle Olimpiadi di2020 , quella di domenica 25 luglio . Si parte a mezzanotte: fra le gare più attese quelle di ...03.00...Un cammino durissimo, con un sogno da inseguire. Inizia il torneo di pallanuoto maschile, scattano le Olimpiadi di Tokyo per il Settebello: i campioni del mondo in carica vanno a caccia della terza ...Questa notte, alle ore 03.00 (ora italiana), debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per l'Italia della pallanuoto maschile che sarà impegnata contro il Sudafrica ...