Pallamano, Olimpiadi Tokyo: Norvegia e Francia aprono con una vittoria il torneo maschile (Di sabato 24 luglio 2021) Si sono aperti questa notte i tornei di Pallamano, nell’ambito delle Olimpiadi di Tokyo, con due partite ricche di gol e spettacolo, che hanno assegnato i primi punti per quanto riguarda il girone A. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati dei primi due incontri, per una giornata che vedrà in tutto sei match. Inizia bene il cammino della Norvegia, che ha piegato 27-24 il Brasile non senza soffrire, soprattutto nel primo tempo, quando gli scandinavi sono andati sotto due quattro reti (10-6), tornando negli spogliatoi sul 12-13. Espulso Borges, i sudamericani hanno perso uno dei loro baluardi difensivi, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Si sono aperti questa notte i tornei di, nell’ambito delledi, con due partite ricche di gol e spettacolo, che hanno assegnato i primi punti per quanto riguarda il girone A. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati dei primi due incontri, per una giornata che vedrà in tutto sei match. Inizia bene il cammino della, che ha piegato 27-24 il Brasile non senza soffrire, soprattutto nel primo tempo, quando gli scandinavi sono andati sotto due quattro reti (10-6), tornando negli spogliatoi sul 12-13. Espulso Borges, i sudamericani hanno perso uno dei loro baluardi difensivi, ...

