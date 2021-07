Pagelle Napoli-Pro Vercelli 1-0 | Osimen 7 | male Lobotka | la sorpresa è Zedadka

(Di sabato 24 luglio 2021) Ledi-Pro. I voti e il tabellino della seconda amichevole precampionato per gli uomini di Luciano Spalletti. Gli azzurri, dopo il netto successo nella prima amichevole contro la Bassa Anaunia, svincono anche il loro secondo test stagionale contro i piemontesi. Luciano Spalletti, in vista della prima giornata di campionato contro il Venezia cerca conferme nella rosa attuale. Ilbatte la Prosolo per 1-0, grazie al gol di Osimhen al 26?: tante le occasioni non concretizzate dagli Azzurri. Apprensione per le condizioni di Diego Demme, uscito dolorante al ginocchio ...

Ledi- Pro Vercelli, con i voti e il tabellino della seconda amichevole precampionato per gli uomini di Luciano Spalletti. I partenopei si impongono solo per 1 - 0, grazie al gol di ...... su cosa porterà (sicuramente di buono) Spalletti a, sulle mosse del Milan che si stanno ...e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva ledi ...Le pagelle di Napoli-Pro Vercelli, con i voti e il tabellino della seconda amichevole precampionato per gli uomini di Luciano Spalletti. I partenopei si impongono solo per 1-0, grazie al gol di Osimhe ...Classe 2000, si propone spesso, sbaglia poco, pronto ad un prestito importante probabilmente in B (dal 73' Malcuit sv). Rrahmani 6 - Un paio di disimpegni non perfetti, ma riesce a limitare i danni. H ...