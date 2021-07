Padova Urbs Picta è patrimonio Unesco

(Di sabato 24 luglio 2021) Il ciclo pittorico didel Trecento è: è arrivato il via libera ad entrare nella World Heritage List da Fuzhou in Cina dove si è svolta la 44ma sessione del Comitato delmondiale. Lacomprende tutto il ciclo pittorico degli otto edifici e i complessi monumentali nel centro storico della città, tra i quali la Cappella degli Scrovegnidipinta da Giotto. E’ il secondo sitodella città, che è già nella lista … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

"ConPicta e Montecatini tra le Grandi città termali d'Europa diventano 57 i siti italiani iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'umanità " commenta il ministro della Cultura ...L'ingresso nella World Heritage List, per quanto riguarda la città veneta, comprende oltre alla Cappella degli Scrovegni, anche tutti i cicli pittorici del XIV secolo del sito culturalePicta. ...Padova Urbs picta, con “I cicli affrescati del XIV secolo”, è stata inserita oggi nella World Heritage List, la lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. La proclamazione è avvenuta sabato 24 luglio 2021 ...Il ciclo pittorico di Padova del Trecento è patrimonio Unesco: è arrivato il via libera ad entrare nella World Heritage List da Fuzhou in Cina dove si è svolta la 44ma sessione del Comitato del Patrim ...