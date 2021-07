Padova Urbis Picta è patrimonio Unesco (Di sabato 24 luglio 2021) Padova Urbs Picta, con ‘I cicli affrescati del XIV secolo’, è stata inserita oggi nella World Heritage List, la lista del patrimonio Mondiale Unesco. La proclamazione è avvenuta nel corso della 44esima sessione estesa del Comitato del patrimonio Mondiale, in programma fino al 27 luglio a Fuzhou in Cina, con la partecipazione da remoto di delegazioni da 192 Paesi e una copertura globale in streaming dell’evento. “Abbiamo dovuto aspettare un anno in più per ricevere questo riconoscimento, a causa della pandemia, ma l’emozione che ho provato al momento della proclamazione è stata grandissima. Questo – ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 luglio 2021)Urbs, con ‘I cicli affrescati del XIV secolo’, è stata inserita oggi nella World Heritage List, la lista delMondiale. La proclamazione è avvenuta nel corso della 44esima sessione estesa del Comitato delMondiale, in programma fino al 27 luglio a Fuzhou in Cina, con la partecipazione da remoto di delegazioni da 192 Paesi e una copertura globale in streaming dell’evento. “Abbiamo dovuto aspettare un anno in più per ricevere questo riconoscimento, a causa della pandemia, ma l’emozione che ho provato al momento della proclamazione è stata grandissima. Questo – ...

