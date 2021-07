Padova Urbis Picta e Montecatini Terme patrimonio Unesco

(Di sabato 24 luglio 2021) Il Comitato delmondiale, riunito in modalità online per la sua 44esima sessione, ha deciso l’iscrizione di due nuovi Siti italiani nella Lista delmondiale dell’Umanità. Si tratta rispettivamente di “Urbs”, con la Cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento, e di, quest’ultima inserita nel circuito delle “Great SPAs of Europe”, e facente parte di una candidatura transnazionale promossa da Austria, Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca, oltre che dall’Italia. COme ricorda una nota ...

Il gruppo di artisti in cerca di innovazione, riuniti a Padova, favorì allo stesso tempo uno scambio di idee e un know - how che portò a un nuovo stile nell'affresco. Questo nuovo stile non solo ...
Padova Urbs Picta, con 'I cicli affrescati del XIV secolo', è stata inserita oggi nella World Heritage List, la lista del Patrimonio Mondiale Unesco. La proclamazione è avvenuta nel corso della 44esim ...
I cicli affrescati del XIV secolo iscritti nella Lista, dalla Cappella degli Scrovegni con i cicli di Giotto al Palazzo della Ragione ...