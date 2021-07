Ottimi ascolti per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di sabato 24 luglio 2021) E’ iniziata l’avventura olimpica per l’Italia ma per il mondo intero. Dopo un anno di attesa, e con la paura che a causa della pandemia i giochi slittassero ancora, o che fossero addirittura cancellati, la torcia si è accesa e da Tokyo sono arrivate in tutto il mondo le note di Imagine, una luce di speranza per il mondo che ancora oggi, affronta questa emergenza. In Italia grande attesa per la cerimonia di apertura visibile in chiaro su Rai 2 dalle 13,30 e i telespettatori davanti alla tv sono stati tanti. Ottimi numeri per il pomeriggio di Rai 2 con oltre 2,5 milioni di spettatori. Non sono i numeri che la nazionale ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 24 luglio 2021) E’ iniziata l’avventura olimpica per l’Italia ma per il mondo intero. Dopo un anno di attesa, e con la paura che a causa della pandemia i giochi slittassero ancora, o che fossero addirittura cancellati, la torcia si è accesa e dasono arrivate in tutto il mondo le note di Imagine, una luce di speranza per il mondo che ancora oggi, affronta questa emergenza. In Italia grande attesa per ladivisibile in chiaro su Rai 2 dalle 13,30 e i telespettatori davanti alla tv sono stati tanti.numeri per il pomeriggio di Rai 2 con oltre 2,5 milioni di spettatori. Non sono i numeri che la nazionale ha ...

