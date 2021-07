Ostia | sgominata banda che vendeva cocaina e crack nelle case popolari | 6 arresti FOTO E VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 luglio 2021) Un vasto giro di sostanze stupefacentivenduti in un appartamento adibito a supermercato della droga. I Carabinieri della Compagnia di, al termine di articolata attività di indagine coordinata del pool della Procura della Repubblica di Roma diretto dal Procuratore Aggiunto Dottor Giovanni Conzo, unitamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno sottoposto aglidomiciliari quattro persone, tutte originarie della Capitale, e collocato in comunità due minorenni, italiani, dando ...