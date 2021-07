Oro e argento in mezz’ora alle Olimpiadi: la giornata storica della Puglia Le medaglie italiane nel primo giorno di premiazioni sono tutte pugliesi, nel taekwondo e nella scherma. Mesagne capitale, il successo della scuola di Foggia (Di sabato 24 luglio 2021) Il fotomontaggio è tratto da un tweet di Matteo Renzi che, al pari di tutti gli italiani, oggi celebra le prime due medaglie della spedizione azzurra a Tokyo 2020. Ma in questa prima giornata di premiazioni, chi ha la consapevolezza di vivere un giorno storico è il cittadino pugliese. nella storia delle Olimpiadi solo due volte, con Pietro Mennea e Carlo Molfetta, era arrivato l’oro. Oggi, preparata nel paese e nello sport di Carlo Molfetta, è arrivata la medaglia più preziosa, grazie al 21enne Vito Dell’Aquila, di Mesagne, campione ... Leggi su noinotizie (Di sabato 24 luglio 2021) Il fotomontaggio è tratto da un tweet di Matteo Renzi che, al pari di tutti gli italiani, oggi celebra le prime duespedizione azzurra a Tokyo 2020. Ma in questa primadi, chi ha la consapevolezza di vivere unstorico è il cittadino pugliese.storia dellesolo due volte, con Pietro Mennea e Carlo Molfetta, era arrivato l’oro. Oggi, preparata nel paese e nello sport di Carlo Molfetta, è arrivata la medaglia più preziosa, grazie al 21enne Vito Dell’Aquila, di, campione ...

Eurosport_IT : ?? ARGENTO PER SAMELE! ?? La prima medaglia azzurra da Tokyo ce la regala il foggiano nella sciabola: l'oro va ancor… - RaiSport : ?? Le medaglie di oggi - #24luglio ?? Luigi #Samele - ARGENTO #Fencing ?? Vito #DellAquila - ORO #Taekwondo… - UffiziGalleries : Prima medaglia d'oro per @ItaliaTeam_it ?? a #Tokyo2020 Celebriamo l'impresa di Vito Dell'Aquila campione di… - BrunaGueze : RT @Terra_Pianeta: Lo sapevi che le medaglie olimpiche sono state realizzate riciclando vecchi smartphone e computer? ?? La quantità utile… - MarroccoPatty : Abbiamo cominciato bene: Dell’Aquila è medaglia d’oro nel #Taekwondo , argento per Luigi #Samele nella sciabola. Gr… -