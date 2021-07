Olt dona 16 tablet alle scuole comunali di Livorno

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 24 luglio 2021) La società proprietaria del Terminale di rigassificazione al largo delle coste dista portando avanti dallo scorso anno un progetto articolato di responsabilità sociale d’impresa dal titolo “L’Energia del Mare – Fare con e per il Territorio”, con l’obiettivo di intercettare le esigenze della comunità locale e dare origine a progetti sociali condivisi. Questo progetto si colloca all’interno dell’area “Curiamo il futuro”, per sostenere i più piccoli e le loro famiglie nei momenti delicati delle loro giovani vite. Proprio in tale ottica, OLT ha inteso stare accanto al mondo della scuola in questo difficile momento di emergenza sanitaria. Su proposta degli uffici del ...