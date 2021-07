Olimpiadi: Vito Dell’Aquila, di Mesagne, in finale nel taekwondo Il 21enne in gara per l'oro: la prima medaglia dell'Italia a Tokyo è pugliese (Di sabato 24 luglio 2021) La prima medaglia Italiana alle Olimpiadi è portata dalla Puglia. Oro o argento, questione delle prossime ore. Alle 14,45 ora Italiana la finale tra Vito dell’Aquila, 21enne di Mesagne, ed il tunisino Debin, nel taekwondo categoria fino a 58 chilogrammi. L'articolo Olimpiadi: Vito dell’Aquila, di Mesagne, in finale nel ... Leggi su noinotizie (Di sabato 24 luglio 2021) Lana alleè portata dalla Puglia. Oro o argento, questionee prossime ore. Alle 14,45 orana latradi, ed il tunisino Debin, nelcategoria fino a 58 chilogrammi. L'articolo, di, innel ...

