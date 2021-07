Olimpiadi | Vezzali | ' grazie Dell' Aquila e Samele per le gioie che ci avete regalato'

(Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - "Un oro e un argento nella prima giornata di Tokyo 2020!Vito e Gigi per leche ci. Godetevi questi momenti e non smettete di sognare! La strada per il prossimo obiettivo inizia da adesso. Complimenti anche alle federazioni di taekwondo e scherma". Così su Twitter la sottosegretaria allo sport Valentina

Advertising

sportface2016 : #Tokyo2020, le parole di Valentina #Vezzali dopo l'incontro con Thomas #Bach - TV7Benevento : Olimpiadi: Vezzali, 'un onore incontrare Bach e discutere di sport e di questi Giochi'... - anannarelli : @Mirko04129539 @PoliticaPerJedi @Cristin70444950 @MastriTina @Marchese_OC A caso.... Vezzali ha vinto 6 medaglie d'oro alle Olimpiadi ?? - LaStampaTV : VIDEO | Tokyo2020, Vezzali da Casa Italia: 'Queste Olimpiadi rimarranno nella storia, tingiamole di azzurro'… - CatelliRossella : Tokyo: Sei atleti azzurri in quarantena al villaggio Vezzali, convinta che faranno la loro gara - Olimpiadi Tokyo 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Vezzali

... è sua la prima medaglia d'oroDell'Aquila, dai calcialla medaglia a TokyoDell'... Senza Giovanna Trillini , Valentinaed Elisa Di Francisca , ora è tempo per Arianna Errigo ...... SZILAGY VINCE L'ORO OLIMPICO Terzo titolo individuale consecutivo alleper Szilagy , che ... che segna un record che non era riuscito nemmeno a Valentina. Ore 14.12 SCIABOLA MASCHILE, ...Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - "Un oro e un argento nella prima giornata di Tokyo 2020! Grazie Vito e Gigi per le gioie che ci avete regalato. Godetevi questi momenti e non smettete di sognare! La str ...Una medaglia d'oro nel taekwondo grazie a Vito Dell'Aquila, e una d'argento, nella sciabola maschile con Luigi Samele, sono il risultato della prima giornata a Tokyo 2020. E su ...