Olimpiadi, TV sudcoreana prende il giro il mondo: il caso (Di sabato 24 luglio 2021) L’emittente MBC spiega la sfilata delle Olimpiadi con titoli e didascalie inadeguate. La TV si è scusata, ma sui social monta la rabbia Non si conosce ancora l’intento effettivo. Ma comunque, il risultato è stato disastroso e completamente offensivo. L’importante emittente televisiva sudcoreana, ovvero la MBC, durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, ha affiancato alla diretta immagini e frasi (inappropriate) che potessero “caratterizzare” le varie nazioni. Tra luoghi comuni e tragedie, la polemica infuria. Le schermate hanno già fatto il giro dei social, e le reazioni sono state all’unanimità tutte ... Leggi su zon (Di sabato 24 luglio 2021) L’emittente MBC spiega la sfilata dellecon titoli e didascalie inadeguate. La TV si è scusata, ma sui social monta la rabbia Non si conosce ancora l’intento effettivo. Ma comunque, il risultato è stato disastroso e completamente offensivo. L’importante emittente televisiva, ovvero la MBC, durante la cerimonia d’apertura delle, ha affiancato alla diretta immagini e frasi (inappropriate) che potessero “caratterizzare” le varie nazioni. Tra luoghi comuni e tragedie, la polemica infuria. Le schermate hanno già fatto ildei social, e le reazioni sono state all’unanimità tutte ...

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Una tv sudcoreana durante la cerimonia di #Tokyo2020 ha associato 'immagini non adeguate' alle delegazi… - matteo27213289 : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Una tv sudcoreana durante la cerimonia di #Tokyo2020 ha associato 'immagini non adeguate' alle delegazioni. A… - Ma_Do_Sd : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Una tv sudcoreana durante la cerimonia di #Tokyo2020 ha associato 'immagini non adeguate' alle delegazioni. A… - marcomaioli1 : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Una tv sudcoreana durante la cerimonia di #Tokyo2020 ha associato 'immagini non adeguate' alle delegazioni. A… - Tzara_1981 : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Una tv sudcoreana durante la cerimonia di #Tokyo2020 ha associato 'immagini non adeguate' alle delegazioni. A… -