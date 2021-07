Olimpiadi: triathlon, azzurri pronti per l’esordio ai Giochi, lunedì la prima gara (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – Mancano poche ore all’apertura del programma olimpico del triathlon. Con i Giochi di Tokyo 2020 ormai entrati nel vivo con la cerimonia di apertura e l’assegnazione delle prime medaglie a cinque cerchi, si avvia alla conclusione anche il conto alla rovescia per gli azzurri del triathlon. lunedì 26 luglio, alle ore 6:30 locali, le 23:30 di domenica 25 in Italia, scatterà la gara individuale maschile: 55 gli atleti al via tra cui gli azzurri Gianluca Pozzatti (707) e Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – Mancano poche ore all’apertura del programma olimpico del. Con idi Tokyo 2020 ormai entrati nel vivo con la cerimonia di apertura e l’assegnazione delle prime medaglie a cinque cerchi, si avvia alla conclusione anche il conto alla rovescia per glidel26 luglio, alle ore 6:30 locali, le 23:30 di domenica 25 in Italia, scatterà laindividuale maschile: 55 gli atleti al via tra cui gliGianluca Pozzatti (707) e Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

