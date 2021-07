Olimpiadi: triathlon, azzurri pronti per l'esordio ai Giochi, lunedì la prima gara (3) (Di sabato 24 luglio 2021) (Adnkronos) - “L'atmosfera al Villaggio Olimpico è incredibile, c'è tantissima energia malgrado le restrizioni dettate dal Covid-19 - racconta Gianluca Pozzatti - ci stiamo svegliando decisamente presto per mantenere il ritmo sonno-veglia delle giornate di gara. Fa davvero molto caldo, l'umidità è altissima anche se a tratti c'è un po' di vento e ci sono gli ultimi allenamenti di rifinitura da svolgere. Ho già testato i tracciati di gara e ora non resta che vivere il clima agonistico di questi Giochi Olimpici”. “Sono tranquillo e la tensione della gara non è ancora salita - ammette Delian Stateff - Sto vivendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) (Adnkronos) - “L'atmosfera al Villaggio Olimpico è incredibile, c'è tantissima energia malgrado le restrizioni dettate dal Covid-19 - racconta Gianluca Pozzatti - ci stiamo svegliando decisamente presto per mantenere il ritmo sonno-veglia delle giornate di. Fa davvero molto caldo, l'umidità è altissima anche se a tratti c'è un po' di vento e ci sono gli ultimi allenamenti di rifinitura da svolgere. Ho già testato i tracciati die ora non resta che vivere il clima agonistico di questiOlimpici”. “Sono tranquillo e la tensione dellanon è ancora salita - ammette Delian Stateff - Sto vivendo ...

