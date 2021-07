Olimpiadi Tokyo, Vito Dell’Aquila trionfa nel taekwondo: prima medaglia d’oro per l’Italia (Di sabato 24 luglio 2021) Vito Dell’Aquila è campione olimpico nel taekwondo (cat. 58 kg) e regala all’Italia la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro ha superato in rimonta 16-12 il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi: una sfida molto combattuta che si è risolta solo nel minuto finale. La finale – Il tunisino parte meglio e passa avanti 5-0, poi un break di 2 punti dell’azzurro che chiude sotto 5-2 il primo round. Si passa al 7-6 sempre per il tunisino nella seconda frazione, fino al 9-8 che chiude il round. Tutto cambia nel terzo e finale round, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021)è campione olimpico nel(cat. 58 kg) e regala allaalledi. L’azzurro ha superato in rimonta 16-12 il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi: una sfida molto combattuta che si è risolta solo nel minuto finale. La finale – Il tunisino parte meglio e passa avanti 5-0, poi un break di 2 punti dell’azzurro che chiude sotto 5-2 il primo round. Si passa al 7-6 sempre per il tunisino nella seconda frazione, fino al 9-8 che chiude il round. Tutto cambia nel terzo e finale round, ...

