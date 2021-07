Olimpiadi Tokyo: Samele in finale nella sciabola, altra medaglia sicura per l’Italia (Di sabato 24 luglio 2021) Arriva un'altra medaglia sicura per l'Italia. Dopo Vito Dell'Aquila nel taekwondo, anche Luigi Samele è in finale per l'oro nella sciabola maschile di Tokyo 2020 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 luglio 2021) Arriva un'per l'Italia. Dopo Vito Dell'Aquila nel taekwondo, anche Luigiè inper l'oromaschile di2020 L'articolo proviene da Firenze Post.

