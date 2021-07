Olimpiadi Tokyo | pagelle 24 luglio | flop tiro con l’arco | Nibali e Moscon evaporati | Dell’Aquila magistrale

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021)ITALIASABATO 24Chiara Rebagliati-Mauro Nespoli, 4: vengono eliminati immediatamente dall’Olanda, futura medaglia d’argento, agli ottavi di finale. Gli azzurri non sono mai stati veramente in corsa, hanno tirato male, non all’altezza della situazione. Si confermano le crepe di un movimento che, salvo clamorose sorprese, per la seconda edizione consecutiva dei Giochi non andrà a medaglia. E pesa tantissimo la mancata qualificazione della squadra maschile. Marco Lodadio, 5,5: manca la finale agli anelli ed è un bruttissimo colpo per l’Italia. Ma non va crocifisso: in pieno inverno si è ...